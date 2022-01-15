Україна разом з партнерами продовжують працювати, щоб запобігти агресії РФ – Кулеба

Україна продовжує тісно працювати з партнерами, щоб стримати подальшу агресію Росію, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

США та країни Заходу вважають, що загроза російського вторгнення в Україну залишається високою, оскільки біля українських кордонів розгорнуто близько 100 тисяч російських військових. Вашингтон і його союзники також відкидають вимогу Москви щодо «гарантій безпеки», які виключають розширення НАТО, і попередили про «наслідки», якщо Росія відновить свою агресію проти України.

«Ми продовжуємо тісно працювати з партнерами, аби запобігти, стримати та знеохотити РФ від подальшої агресії», – написав Кулеба в твітері.

Він подякував міністрам закордонних справ ЄС за підтримку України, яку вони висловили під час останньої неформальної зустрічі.

«Позиція Євросоюзу одностайна: безпека України – це безпека всієї Європи», – наголосив міністр.

12 січня стало відомо, що демократи в Сенаті США підготували пакет санкцій щодо низки російських військових та посадовців, у тому числі – проти президента Володимира Путіна, якщо Москва вдасться до подальших ворожих дій щодо України.