У Білому домі не мають інформації щодо пропонованої Зеленським зустрічі з Байденом і Путіним

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що наразі не має нової інформації щодо подальших переговорів із Росією стосовно її дій довкола України.

Вона сказала про це на брифінгу 14 січня, відповідаючи на запитання, чи відкрита адміністрація США щодо запропонованого президентом України Володимиром Зеленським формату тристоронньої зустрічі між ним, американським лідером Джо Байденом і російський президентом Володимиром Путіним.

«Мені немає чого анонсувати з точки зору наступних кроків на переговорах. Усі повернулися в свої столиці, і зараз розмовляють про це», – сказала Псакі.

Напередодні голова Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу на майданчику Atlantic Council заявив, що Володимир Зеленський запропонував Джо Байдену тристоронню розмову в режимі відеоконференції за участі російського президента Володимира Путіна.

За словами Єрмака, американська сторона «сприйняла пропозицію з інтересом», але Київ ще очікує на реакцію Росії.

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«Я думаю, що це може бути одним із майданчиків для врегулювання війни на Донбасі», – припустив він.

Цього тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Зустрічі відбувалися у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення.