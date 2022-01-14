Зеленський припускає тристоронню зустріч із Байденом та Путіним – Єрмак

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Сполучених Штатів Джо Байдену тристоронню розмову за участі російського президента Володимира Путіна. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу на майданчику Atlantic Council 4 січня.

«Президент Зеленський запропонував президенту Байдену – і ми думаємо, що це може мати сенс – організувати тристоронню зустріч, можливо, в режимі відеоконференції, між президентом Байденом, президентом Зеленським і президентом Путіним», – сказав він.

За словами Єрмака, американська сторона «сприйняла пропозицію з інтересом», але Київ ще очікує на реакцію Росії.

Читайте також: Ми сподіваємося почути конкретні умови щодо членства в НАТО на саміті в Мадриді – Єрмак

«Я думаю, що це може бути одним із майданчиків для врегулювання війни на Донбасі», – припустив він.

Цього тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Зустрічі відбувалися у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення.