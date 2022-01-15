Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Швеція посилює військові заходи через активність Росії

Військовий патруль на острові Готланд

Керівник операцій збройних сил Швеції Лейф Майкл Классон повідомив, що країна змушена підвищити свою військову готовність через посилену активність Росії в Балтійському морі, яка «відхиляється від нормальної картини».

«Ми вирішили перемістити наші війська. Це не обов’язково означає посилення загрози, але ми хочемо бути готовими до ситуації, що склалася», – сказав генерал-лейтенант агентству Associated Press 14 січня.

Швеція, яка не входить до НАТО, зокрема, помітила низку десантних кораблів північного флоту Росії, які заходили в Балтійське море.

Классон заявив, що деякі заходи, вжиті шведськими військовими, будуть помітними, а інші – ні.

«Ми будемо діяти в різних місцях у Швеції, по-різному», – сказав він, додавши, що видимими будуть дії на стратегічно важливому острові Готланд у Балтійському морі, розташованому приблизно за 300 кілометрів від російської Калінінградської області.

Починаючи з 14 січня, вулиці адміністративного центру острова – міста Вісбі – патрулюють військові на бронетранспортерах і посилені армійські наряди.

«Ми будемо діяти в повітрі, на морі, під поверхнею і на землі різними способами і в різних географічних місцях», – сказав Классон.

Заходи вжиті після того, як через скандинавські протоки в Балтійське море увійшли три великі десантні кораблі ВМФ Росії – на тлі загострення відносин між Москвою і НАТО у зв’язку з можливими російськими військовими приготуваннями проти України і висунутими Москвою вимогами «гарантій безпеки». «Збройні сили вживають необхідних заходів для захисту цілісності Швеції і для того, щоб продемонструвати нашу здатність захищати Швецію та її інтереси», – заявив міністр оборони Петер Гультквіст.

Швеція не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом у низці сфер. З 2014 року – після анексії Росією Криму – країна вживає заходів щодо зміцнення оборони, зокрема знову було введено військову службу за призовом, а також повернуто військовий гарнізон на Готланд.

Влада Швеції, як і сусідньої Фінляндії, заявляє, що залишає за собою право вступити до НАТО, хоча на даний момент і не має таких планів. Москва пригрозила «серйозними наслідками» у разі їхнього приєднання до НАТО.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG