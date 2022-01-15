Швеція посилює військові заходи через активність Росії

Керівник операцій збройних сил Швеції Лейф Майкл Классон повідомив, що країна змушена підвищити свою військову готовність через посилену активність Росії в Балтійському морі, яка «відхиляється від нормальної картини».

«Ми вирішили перемістити наші війська. Це не обов’язково означає посилення загрози, але ми хочемо бути готовими до ситуації, що склалася», – сказав генерал-лейтенант агентству Associated Press 14 січня.

Швеція, яка не входить до НАТО, зокрема, помітила низку десантних кораблів північного флоту Росії, які заходили в Балтійське море.

Классон заявив, що деякі заходи, вжиті шведськими військовими, будуть помітними, а інші – ні.

«Ми будемо діяти в різних місцях у Швеції, по-різному», – сказав він, додавши, що видимими будуть дії на стратегічно важливому острові Готланд у Балтійському морі, розташованому приблизно за 300 кілометрів від російської Калінінградської області.

Починаючи з 14 січня, вулиці адміністративного центру острова – міста Вісбі – патрулюють військові на бронетранспортерах і посилені армійські наряди.

«Ми будемо діяти в повітрі, на морі, під поверхнею і на землі різними способами і в різних географічних місцях», – сказав Классон.

Заходи вжиті після того, як через скандинавські протоки в Балтійське море увійшли три великі десантні кораблі ВМФ Росії – на тлі загострення відносин між Москвою і НАТО у зв’язку з можливими російськими військовими приготуваннями проти України і висунутими Москвою вимогами «гарантій безпеки». «Збройні сили вживають необхідних заходів для захисту цілісності Швеції і для того, щоб продемонструвати нашу здатність захищати Швецію та її інтереси», – заявив міністр оборони Петер Гультквіст.

Швеція не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом у низці сфер. З 2014 року – після анексії Росією Криму – країна вживає заходів щодо зміцнення оборони, зокрема знову було введено військову службу за призовом, а також повернуто військовий гарнізон на Готланд.

Влада Швеції, як і сусідньої Фінляндії, заявляє, що залишає за собою право вступити до НАТО, хоча на даний момент і не має таких планів. Москва пригрозила «серйозними наслідками» у разі їхнього приєднання до НАТО.