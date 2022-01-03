Фінляндія заявила, що сама вирішуватиме, вступати до НАТО чи ні

Президент Фінляндії Саулі Нійністе і премʼєр-міністр цієї країни Санна Марін у своїх новорічних зверненнях до співгромадян наголосили, що Фінляндія зберігає за собою право звернутися будь-коли до НАТО з проханням про прийняття її до цього військово-політичного союзу. Ці заяви пролунали на тлі повідомлень про можливе вторгнення російських військ в Україну.

Президент Нійністе сказав: «Право Фінляндії вільно обирати свій шлях включає і можливість приєднання до НАТО, якщо ми самі зробимо такий вибір».

Прем'єр-міністр Марін заявила, що кожна країна має право обирати свою безпекову політику. «Ми засвоїли уроки історії, і ми не поступимося правом на свободу вибору», – сказала вона.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров минулого тижня заявив, що приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО матиме серйозні військові та політичні наслідки, які вимагатимуть адекватної відповіді російської сторони.