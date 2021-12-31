Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Столтенберґ обговорив із держсекретарем США концентрацію російських військ біля України

За словами Єнса Столетенберґа, розмова з Ентоні Блінкеном (ліворуч) стосувалася «важливості деескалації значної військової концентрації Росії в та навколо України»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ мав розмову із державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном щодо нарощення російських військ біля кордонів та на окупованих територіях України. Про це він повідомив 31 грудня.

За повідомленням очільника Альянсу, розмова стосувалася «важливості деескалації значної військової концентрації Росії в та навколо України».

«НАТО зберігає єдність. Ми готові до діалогу на Раді НАТО-Росія 12 січня», – заявив він.

Блінкен наразі публічно не коментував розмову.

Офіційні особи США та Росії зустрінуться 9–10 січня у Женеві, щоб обговорити контроль над озброєннями та зростання напруженості навколо України у рамках двостороннього діалогу щодо стратегічної стабільності.

Потім 12 січня в Брюсселі відбудеться окреме засідання Ради Росія-НАТО, а днем пізніше – зустріч у Відні в рамках Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять США, його європейські союзники, Україна та Росія.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG