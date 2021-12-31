Столтенберґ обговорив із держсекретарем США концентрацію російських військ біля України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ мав розмову із державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном щодо нарощення російських військ біля кордонів та на окупованих територіях України. Про це він повідомив 31 грудня.

За повідомленням очільника Альянсу, розмова стосувалася «важливості деескалації значної військової концентрації Росії в та навколо України».

«НАТО зберігає єдність. Ми готові до діалогу на Раді НАТО-Росія 12 січня», – заявив він.

Блінкен наразі публічно не коментував розмову.

Офіційні особи США та Росії зустрінуться 9–10 січня у Женеві, щоб обговорити контроль над озброєннями та зростання напруженості навколо України у рамках двостороннього діалогу щодо стратегічної стабільності.

Потім 12 січня в Брюсселі відбудеться окреме засідання Ради Росія-НАТО, а днем пізніше – зустріч у Відні в рамках Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять США, його європейські союзники, Україна та Росія.