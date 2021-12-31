Росія анонсувала створення нових військових полігонів, зокрема в Криму

Міноборони Росії анонсувало створення двох нових військових полігонів, які з’являться у 2022 році, один із них буде розміщений в окупованому Криму.

«У 2022 році кілька десантно-штурмових і артилерійських підрозділів переозброять сучасною технікою, будуть обладнані нові полігони «Синя Осока» в Івановській області та «Старокримський» у Криму», – йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Восени ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та країни Заходу припустили, що Москва готує нове, масштабне, військове вторгнення.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США та НАТО «гарантій безпеки» – зокрема, не розширювати НАТО на схід і не включати у військовий союз нових членів з-поміж колишніх радянських республік.

Секретар Ради нацбезпеки України напередодні повідомив, що Київ на сьогодні не бачить загрози нападу з боку Росії. За словами Олексія Данилова, Москва наразі не може почати повноцінне вторгнення фізично.