Як минув рік на фронті
Фото:Donbas Frontliner / Andriy Dubchak (RFE/RL)
Війна 2021 очима кореспондентів Радіо Свобода (фоторепортаж)
Рік, що минає, видався для передової непростим. Впродовж 2021 року українські військові не змінили своє тактичне положення, утім, не змінилася і ситуація в зоні бойових дій. Як і раніше, контрольовані Росією сили продовжували обстрілювати українських військових із різного роду озброєння. Як минув рік на передовій – дивіться у фото Радіо Свобода.
Президент України Володимир Зеленський відвідує передову на Донбасі
Військові на передовій одними з перших отримали першу дозу вакцини. На фото: солдат отримує першу дозу вакцини від COVID-19 в Авдіївці, неподалік від окупованого Донецька
На початку весни 2021-го Росія скупчувала війська біля кордону з Україною. У світі заговорили про можливу ескалацію конфлікту на сході України. Росія заперечувала й стверджувала, що це лише планові навчання
Разом з тим на початку квітня у зноні проведення ООС помітно загострилася ситуація. Кількість обстрілів зросла, як і калібр озброєння. На фото: позиції неподалік Мар'їнки, Донецька область. Військові зайшли в укриття під час одного з обстрілів
Українські військові ведуть вогонь у відповідь із міномета у бік підтримуваних Росією сил. Нараз міномети калібру 120 міліметрів заборонені, утім, їх задіюють, кажуть, у тому випадку, коли це необхідно
Курсанти вишколу добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри» під час відпрацювання евакуації з умовного поля бою, селище Дмитрівка, Дніпропетровська область, 24 травня 2021 року
Український військовий несе воду на бойові позиції переднього краю під Новотроїцьким, Донецька область, 22 чернвя 2021 року
Водій антитанкового загону за кермом БРДМ у районі Волновахи, Донецька область, 24 липня 2021 року
Український військовий спостерігає за активністю противника у полях неподалік селища Старогнатівка, 24 липня 2021 року
Пресофіцер ЗСУ Ірина Рибакова знімає наслідки мінометного обстрілу російськими гібридними силами позицій ЗСУ під селищем Гранітне, 25 червня 2021 року
Українські військові фотографують море під час короткої реабілітаційної програми для підрозділів передової лінії оборони, Кінбурнська коса, 27 червня 2021 року
Українські військові на передовій у полях під Старогнатівкою, 26 липня 2021 року
Мить пострілу САУ під час бойового злагодження батальйону морської піхоти на полігоні під Урзуфом, 28 липня 2021 року
Матрос морської піхоти під час проходження бойового злагодження підрозділу на полігоні під Урзуфом, 28 липня 2021 року
«Автографи» бійців та підрозділів на пустих ящиках від снарядів під мостом у селищі Піски, Донецька область, 29 липня 2021 року
Альбом строковика служби (1979-1981) у Німецькій Демократичній Республіці (під контролем СРСР) в понівеченому артилерією російських гібридних сил будинку, Красногорівка, 24 липня 2021 року
Пресофіцер морпіхів Олексій Годженко знімає рештки КАМАЗу, підірваного ракетою ПТРК. У машині загинув 27-річний водій батальйону морської піхоти Артур Голуб. КАМАЗ віз їжу на передову. Селище Верхньоторецьке, 12 вересня 2021 року
Матрос морської піхоти прикриває відхід журналістів Donbas Frontliner під час раптового обстрілу з боку російських гібридних сил під селищем Верхньоторецьке, 13 вересня 2021 року
Зв'язківка піхотної роти координує пошук безпілотника російських гібридних сил на передових позиціях біля села Нью-Йорк, 16 вересня 2021 року
Солдат піхоти після одного з перших для нього позиційних боїв поблизу Золотого-4, Луганська область, 10 вересня 2021 року
«Дід» (позивний) та його кіт біля бліндажу передової поблизу селища Кримське, Луганська область, 20 вересня 2021 року
Жінка з валізою рухається в бік підконтрольної Україні території на КПВВ «Станиця Луганська», 26 листопада 2021 року
Український військовий оглядає вирву від 122-мм снаряду артилерії російських гібридних сил у селищі Болотяне, Луганська область, 23 листопада 2021 року
Свічка в пам'ять про загиблих під час Голодомору 1932–33 років на бойовій позиції української армії під містом Попасна, 26 листопада 2021 року
Український військовий біля вирв від мінометів артилерії російських гібридних неподалік міста Попасна, Луганська область, 27 листопада 2021 року
Військовий несе хліб у мішку. Початок грудня 2021 року
На тлі розмов про можливе повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну солдати на передовій не вірять в це і кажуть, що готові захищати країну й надалі
Військовий цілує кохану, яка приїхала до нього у день ЗСУ на фронт. Вокзал міста Попасна, 5 грудня 2021 року
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