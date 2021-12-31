Війна 2021 очима кореспондентів Радіо Свобода (фоторепортаж)

Рік, що минає, видався для передової непростим. Впродовж 2021 року українські військові не змінили своє тактичне положення, утім, не змінилася і ситуація в зоні бойових дій. Як і раніше, контрольовані Росією сили продовжували обстрілювати українських військових із різного роду озброєння. Як минув рік на передовій – дивіться у фото Радіо Свобода.