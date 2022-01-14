За даними США, Росія планує напад на бойовиків на Донбасі як привід для вторгнення

Сполучені Штати мають докази того, що Росія готується інсценувати напад на власні гібридні сили на Донбасі, аби виправдати ескалацію агресії проти України. Про це заявила речниця Білого Дому Джен Псакі на брифінгу 14 січня.

За даними Вашингтону, Росія «вже підготувала групу оперативників, щоб проводити операції під «чужим прапором» на сході України». Передбачається, що Кремль може вдатися до таких дій за кілька тижнів до військового вторгнення, що «може розпочатись з середини січня до середини лютого».

«Оперативники пройшли тренування військовим діям у міських умовах та використанню вибухівки для здійснення актів саботажу проти російських проксі-сил (незаконних збройних угруповань «ДНР» і «ЛНР» –ред.)», – сказала вона.

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За словами Псакі, Білий Дім також має інформацію про те, що російські агенти впливу «вже почали фабрикувати українські провокації в державних медіа та соцмережах, щоб виправдати російське вторгнення і посіяти розбрат в Україні».

«Наприклад, російські посадовці і діячі розповідають про погіршення захисту прав людини в Україні і зростання войовничості українських лідерів. Це – поширення неправдивої інформації. Ці медійні наративи також звинувачують Захід у ескалації напруги, наголошують на гуманітарних проблемах в Україні, які могло б розв’язати російське вторгнення, і просувають російський патріотизм, щоб створити внутрішню підтримку для військових дій», – додала представниця адміністрації Байдена.

Тим часом, за словами прессекретаря Пентагону Джона Кірбі, Міністерство оборони США має докази того, що Росія «підготувала групу силовиків», які здійснюватимуть «операцію, яка повинна виглядати як атака на них (бойовиків – ред.) або російськомовних людей в Україні», аби створити привід для потенційної ескалації.

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Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну.

Цього тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Зустрічі відбуваються у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення.