Україна вчергове закликала Німеччину надати зброю

Україна перед візитом німецького міністра закордонних справ Анналени Бербок до Києва вчергове закликає ФРН надати зброю, повідомив український посол в Берліні Андрій Мельник.

Бербок 17 січня відвідає Київ, а 18 січня – Москву, зокрема, для переговорів щодо дій Росії, повідомив цього тижня офіційний представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер.

«Ми звертаємося до уряду Німеччини, і зокрема до міністра закордонних справ Бербок, з проханням терміново допомогти Україні з необхідною зброєю для оборони», – сказав Мельник в інтерв’ю німецькому агентству DPA.

За словами посла, світ зараз опинився під загрозою найбільшої з 1945 року війни через дії Росії.

Цього тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Зустрічі відбувалися у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення.