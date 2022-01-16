Чалий розповів про наслідки для Росії у разі повномасштабного вторгнення в Україну

У разі повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Росії доведеться заплатити високу ціну, заявив експосол України у США Валерій Чалий у програмі «Суботнє інтерв’ю» на Радіо Свобода.

«Коли ми говоримо про катастрофічні сценарії так званої кінетичної війни, тобто реальної – танки пересуваються, установки, як у 2014 році на обмеженій території Росія робила, це можливо. Але це точно (і це знають російські генерали) не принесе їм ніякого результату. Тому що ціна буде величезна. Вбитих росіян будуть тисячі, як мінімум. Зразу! І в Росії, навіть в цій диктаторській Росії, авторитарній, це спричинить дуже серйозні проблеми», – сказав Чалий.

Дипломат вважає, що «треба бути готовими до різних сценаріїв».

«Як бути готовими, не знаючи, що зробить твій супротивник? Треба бути сильними внутрішньо – консолідоване суспільство, нація, політикум, серйозні кошти на оборону, подолати корупцію», – сказав Валерій Чалий.

Останніми місяцями Україна і Захід заявляють, що Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і може готувати нове вторгнення. Кремль це заперечує. Низка дипломатичних зустрічей і контактів з цього приводу між Заходом і Росією не принесла конкретних результатів.