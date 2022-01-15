У Сенат США подали ще один законопроєкт про запровадження санкцій проти Путіна «поки не пізно»

У США сенатор-республіканець Марко Рубіо подав на розгляд Сенату законопроєкт «Про стримування авторитарних військових дій». Документ передбачає негайне запровадження жорстких персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна й інших офіційних осіб у російському уряді у разі військового вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє «Голос Америки», сенатор Рубіо назвав законопроєкт «першим подібним документом, що передбачає запровадження санкцій особисто проти Путіна». Санкції, як пропонує сенатор, мають бути оголошені і проти секторів російської економіки, «від яких залежить особисте збагачення [путінського] режиму».

«Основна частина будь-якої стратегії, спрямованої на те, щоб змусити Володимира Путіна відступити, полягає в тому, щоб зробити наслідки вторгнення надзвичайно болючими для олігархів, які підтримують контроль [Путіна] над Росією», – сказав Рубіо.

«Президент Байден, схоже, не розуміє, що Америка має демонструвати силу і рішучість, а не слабкість. Я закликаю своїх колег із Сенату працювати зі мною над ухваленням цього законопроєкту, поки ще не надто пізно [це зробити]», – наголосив він.

Марко Рубіо є заступником голови Комітету з розвідки і входить до складу Комітету з міжнародних відносин верхньої палати.

Окрім запровадження санкцій щодо Путіна та інших представників його режиму, автор законопроєкту вимагає негайно запровадити санкції щодо газопроводу «Північний потік-2» – у разі вторгнення Росії до України.

12 січня стало відомо, що демократи в Сенаті США підготували пакет санкцій щодо низки російських військових та посадовців, у тому числі – проти президента Володимира Путіна, якщо Москва вдасться до подальших ворожих дій щодо України.

Згідно з цим проєктом, санкції торкнуться також компаній із системами зашифрованого обміну повідомленнями, які працюють у Росії. Серед них – система SWIFT, яку використовують банки, що обмінюватися ключовою інформацією з іншими фінансовими установами.

13 січня сенатори відхилили законопроєкт про санкції щодо Москви та «Північного потоку-2», розроблений республіканцем Тедом Крузом.