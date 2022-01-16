Блінкен і голова МЗС Франції обговорили підтримку суверенітету України

Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю провів телефонну розмову з керівником МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном, під час якої обговорив підтримку територіальної цілісності України.

Як написав Блінкен в твіттер, переговори стосувалися російської агресії проти України і «спільних зусиль для підтримки українського суверенітету».

З осені минулого року Україна і Захід повідомляють про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та країни Заходу припустили, що Москва готує нове, масштабне, військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США та НАТО «гарантій безпеки» – зокрема, не розширювати НАТО на схід і не включати у військовий союз нових членів з-поміж колишніх радянських республік.

Вашингтон і його союзники рішуче відкинули вимогу Москви щодо «гарантій безпеки», і попередили про «наслідки», якщо Росія відновить свою агресію проти України.