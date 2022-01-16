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Росія візьметься за Україну після Казахстану? (відео)

Ситуація на кордоні України та Росії. Перекидання російської військової техніки продовжується. Бойові гелікоптери, танки, артилерія: на яких полігонах зараз розміщуються підрозділи російської армії? Які навчання проводять російські військові та бойовики угруповань «ДНР» і «ЛНР»?Російські підрозділи, які захоплювали Крим та захопили частину Донбасу, потім опинилися у Казахстані.Кремль потренувався на Казахстані та готовий застосувати свою тактику на Донбасі?США – Росія, НАТО – Росія – наслідки переговорів.Що готують Лукашенко та Путін для України? Москва розв'яже велику війну у 2022 році?

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