У Кремлі відповіли на пропозицію Зеленського про тристоронню зустріч із Байденом і Путіним

У Кремлі заявили, що не вважають за необхідне залучати США до обговорення російсько-українських відносин.

«Навіщо США, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини, коли вони зараз повністю індексовані на хід виконання мінських домовленостей, точніше, на відсутність ходу. Не думаю, що для цього потрібні США. Можливо, Київ має на увазі якісь інші теми, але це нам усім належить дізнатися», – заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

Таким чином він відповів на запитання про те, чи розглядає Кремль можливість проведення тристороннього саміту між президентами України, США і Росії.

Минулого тижня голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський запропонував Джо Байдену тристоронню розмову в режимі відеоконференції за участі Володимира Путіна.

За словами Єрмака, американська сторона «сприйняла пропозицію з інтересом», але Київ ще очікує на реакцію Росії.

«Я думаю, що це може бути одним із майданчиків для врегулювання війни на Донбасі», – припустив він.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що не має нової інформації щодо подальших переговорів із Росією стосовно її дій довкола України. Вона сказала про це на брифінгу 14 січня, відповідаючи на запитання, чи відкрита адміністрація США щодо запропонованого президентом України Володимиром Зеленським формату тристоронньої зустрічі.

«Мені немає чого анонсувати з точки зору наступних кроків на переговорах. Усі повернулися в свої столиці, і зараз розмовляють про це», – сказала Псакі.

Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Зустрічі відбувалися у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення.