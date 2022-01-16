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Росія візьметься за Україну після Казахстану?

Росія візьметься за Україну після Казахстану?
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Росія візьметься за Україну після Казахстану?

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Ситуація на кордоні України та Росії. Перекидання російської військової техніки продовжується. Бойові гелікоптери, танки, артилерія: на яких полігонах зараз розміщуються підрозділи російської армії? Які навчання проводять російські військові та бойовики угруповань «ДНР» і «ЛНР»?

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Російські підрозділи, які захоплювали Крим та захопили частину Донбасу, потім опинилися у Казахстані.
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