Росія візьметься за Україну після Казахстану?

Російські підрозділи, які захоплювали Крим та захопили частину Донбасу, потім опинилися у Казахстані.

Кремль потренувався на Казахстані та готовий застосувати свою тактику на Донбасі?

США – Росія, НАТО – Росія – наслідки переговорів.

Що готують Лукашенко та Путін для України? Москва розв'яже велику війну у 2022 році?