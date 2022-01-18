NYT: Росія почала вивозити сім’ї дипломатів із Києва і Львова

Росія почала вивозити родини своїх дипломатів з України, пише газета The New York Times із посиланням на українських й американських чиновників.

Зокрема, високопоставлений співробітник Служби безпеки України заявив, що 18 людей, переважно діти і дружини російських дипломатів, залишили Україну 5 січня. Ще близько 30 людей виїхали з посольства Росії у Києві та консульства у Львові у наступні дні, а дипломатам ще у двох російських консульствах наказали підготуватися до виїзду з території України.

Представники США повідомили The New York Times, що Вашингтон знав про підготовку евакуації. «У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд готувався до евакуації членів їхніх сімей із посольства Росії в Україні наприкінці грудня і на початку січня», – йдеться у заяві.

Скорочення чисельності посольства Росії може бути «частково пропагандою, частково підготовкою до конфлікту, що насувається, або частково хитрістю, або ж це всі три сценарії відразу», пише газета з посиланням на українських і американських чиновників.

При цьому у Вашингтоні вважають, що президент Росії Володимир Путін ще не ухвалив рішення про вторгнення, йдеться у статті.

У МЗС Росії у відповідь на прохання прокоментувати публікацію заявили, що російське посольство у Києві працює у штатному режимі, повідомило агентство «Інтерфакс».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.

Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.