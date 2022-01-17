Голови МЗС Німеччини і Франції незабаром разом приїдуть в Україну і побувають на Донбасі

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що незабаром відвідає Україну разом із міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, і вони, зокрема, поїдуть на Донбас.

«Ми вдвох незабаром знову відвідаємо Україну, поїдемо до лінії контакту на Донбасі, оскільки останніми тижнями я отримала інформацію про те, наскільки страждає цивільне населення: жінки, діти, молодь, літні люди. Ми втратили їх із поля зору. Ми маємо говорити про безпеку і мир у цьому регіоні», – сказала Бербок на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою 17 січня в Києві.

Кулеба, зі свого боку, заявив, що під час спільного візиту Бербок і Ле Дріана в Україну пройде їхня тристороння зустріч, під час якої вони детально обговорять перспективи переговорів міністрів закордонних справ «нормандського формату».

«Незабаром відбудеться ще один візит, французьким наш колега Жан-Ів Ле Дріан прибуде разом із Анналеною сюди до України і ми матимемо тристоронню зустріч, на якій детально обговоримо перспективи зустрічі міністрів закордонних справ «нормандського формату»: усіх чотирьох», – сказав міністр.

«Для нас зараз важливо, що ані Берлін, ані Париж не ухвалюють жодних рішень щодо Україні без України і не ведуть жодної гри за нашою спиною у відносинах із Росією… Коли ми зустрінемося втрьох ми оцінимо перспективи відновлення «нормандського формату» повноцінного на рівні міністрів закордонних справ», – додав Кулеба.

За його словами, щодо радників, то «вони вже відновили таку роботу, вони були першими в цьому році і була делегація франко-німецька до Москви, потім до Києва».

«Тобто відбуваються певні процеси, контакти, вони ще будуть, але зараз про конкретні дати говорити зарано», – сказав голова МЗС.

Очільниця МЗС Німеччини відвідує Україну 17 січня, 18 січня запланований її візит до Москви.

У Москві вона має зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, у Києві – з президентом Володимиром Зеленським і головою МЗС Дмитром Кулебою.

Переговори відбуватимуться на тлі спроб відродити так званий «нормандський формат», що об’єднує Німеччину, Францію, Росію та Україну, і спрямовані на деескалацію конфлікту.

Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Зустрічі відбувалися у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення.