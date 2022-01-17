Німеччина погодилася стати співлідером «Кримської платформи» на одному з її напрямів – Кулеба

Німеччина погодилася очолити один із напрямків «Кримської платформи», заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він розповів 17 січня на спільній пресконференції з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок під час її візиту до Києва.

За словами Кулеби, під час зустрічі вони обговорили, поміж іншого, російську агресію та шляхи її дипломатичного врегулювання.

«Наша спільна ціль – це ефективна робота нормандського формату, проведення саміту лідерів «нормандського формату». Україна разом із Німеччиною віддані дипломатичному врегулюванню цьому конфлікту. Я вдячний новому уряду за дуже активну позицію і намагання повернути фактично Росію за стіл переговорів», – сказав він.

Міністр також нагадав, що раніше Київ пропонував окремим партнерам України очолити один із п’яти напрямків роботи «Кримської платформи».

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«Сьогодні я з радістю дізнався, що Німеччина готова стати співлідером у Кримській платформі на напрямку політики невизнання. Це підтвердження лідерського підходу німецької дипломатії і я сподіваюся, що такою вона залишиться і в подальшому», – прокоментував Кулеба.

23 серпня 2021 року в Києві відбувся саміт «Кримської платформи», який офіційно запустив міжнародний формат з питання деокупацію Криму. 43 країни, які взяли у ньому участь, підписали спільну Декларацію із закликом відновити територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Учасники саміту заявили, що «Росії не вдасться легітимізувати тимчасову окупацію Криму і Севастополя».