МЗС: делегація Конгресу США прибула до Києва

Двопартійна делегація Конгресу США прибула з візитом до Києва, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Радий вітати двопартійну делегацію Конгресу США на чолі з сенатором Робом Портманом і сенаторами Крісом Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річардом Блюменталем, Роджером Вікером. Цей вчасний візит зміцнює стратегічне партнерство Україна-США, сприяє стримуванню подальшої агресії РФ», – написав Кулеба у твітері.

Також 17 січня до України прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона має провести зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і головою МЗС Дмитром Кулебою перед завтрашньою поїздкою до Москви.

У посольстві Німеччини повідомили, що Бербок вже зустрілася з представниками місії ОБСЄ в Україні.

Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Зустрічі відбувалися у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення.