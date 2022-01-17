Росія перекидає на захід «Іскандери». А ось найближче до українських кордонів місце дислокації цих комплексів

Одночасно два розвідувальних співтовариства, Conflict Intelligence Team (CIT) та DFRLab (проєкт Atlantic Council) виявили факти, з яких зробили висновок: Росія перекидає ракетні комплекси «Іскандер»​ зі Східного військового округу Росії у західному напрямку. Чим вони небезпечні, та куди можуть прямувати? Неподалік кордонів України у Росії є військова частина, де на озброєнні вже стоять подібні комплекси, і яка спеціалізується на них.

І CIT, і DFRLab виявили відео та фотографії, які були зняті на Уралі та Далекому Сході. Це вдалося виявити завдяки прив’язці медіаматеріалів до місцевості.

На зображеннях та відео видно самі оперативно-тактичні ракетні комплекси, машини заряджання, обслуговування та інша техніка. На одному з відео «Іскандери» повністю вкриті брезентом, але їх можна впізнати за шасі, габаритами та кількістю осей.

Прив’язка відео до місцевості допомогла спільнотам з’ясувати, що погрузка відбувається неподалік від російських Владивостока, Хабаровся та Улан-Уде.

На цей момент невідомо, куди перекидають ці комплекси, єдине, що можна сказати, що рухалися вони у західному напрямку.

Радіо Донбас.Реалії вже розповідало про одну з військових частин у Курській області, на озброєнні якої стоять «Іскандери». Мова про 448-му ракетну бригаду Збройних сил Росії. Місце її дислокації відмічене на карті місць концентрації російських військ, яку ми зібрали минулого тижня:

(Дочекайтесь завантаження карти, чи перейдіть за посиланням)

Від місця дислокації цієї бригади до кордону з Україною - близько 100 кілометрів. З урахуванням того, що офіційно заявлена дальність пуску ракети цього комплексу становить від 50 до 500 кілометрів (з використанням крилатої ракети Р-500), то вести обстріл території України комплекс може навіть з району дислокації. При цьому, під теоретичне ураження на таких дальностях потрапляє не тільки українська столиця, а і такі обласні центри України як Харків, Суми, Чернігів, Полтава, практично вся зона проведення ООС на Донбасі. У разі висунення комплексів у максимальне наближення до українських кордонів, зона ураження відповідно збільшується на сотню кілометрів.

Точно невідомо, чи перекидання ОТРК «Іскандер» Росією здійснюється саме до цієї бази у Курській області. Та перекидання має здійснюватися до ракетних частин, що мають подібні комплекси на озброєнні, відповідні розрахунки та інфраструктуру для їхнього обслуговування.

Загалом, на території Росії офіційно є 13 військових частин, які мають ОТРК «Іскандер» на озброєнні. Але вказана частина у 448-ї ракетної бригади Збройних сил Росії у Курській області найближча до українських кордонів та безпосередньо може загрожувати містам східної, північної та центральної частини України. Більше жодна частина такого вигідного для Кремля розташування не має. Росія, нагадаємо, заперечує будь-які поани наступу.

У лютому біля західних та південних кордонів Білорусі відбудуться оперативні спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі, заявив 17 січня Олександр Лукашенко. Він також стверджує, що Україна нарощує сили біля білоруського кордону.

Проведення навчань було схвалене Лукашенком та президентом Росії Володимиром Путіним ще у грудні. 17 січня був затверджений їхній оперативний задум. За словами Лукашенка, які наводить агентство БелТА, навчання мають бути «солідними», а їхньою метою має стати «відпрацювання певного задуму», як він висловився, у протистоянні з силами «Заходу» («Прибалтика (так в СРСР називали країни Балтії – ред.) та Польща») та «Півдня» (Україна).

За даними розвідок західних країн, біля кордонів із Україною зосереджено близько 100 тисяч російських військових. Речник Кремля Дмитро Пєсков концентрацію військ не заперечує, але заявляє, що не йдеться про підготовку до вторгнення.

Деякі експерти припускають, що вторгнення в Україну може розпочатися з території Білорусі. Наприкінці минулого року Україна посилила охорону свого кордону з Білоруссю – на тлі міграційної кризи на білорусько-польському кордоні.

ОСТАННИЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

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