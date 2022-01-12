Радіо Донбас.Реалії створило інтерактивну карту російської присутності біля кордонів і в ОРДЛО

Радіо Донбас.Реалії створило інтерактивну карту військової присутності Росії біля українських кордонів та на окупованих територіях.

На карті зібрані усі дані про скупчення російських підрозділів на кордонах, які були відкриті західними медіа з листопада 2021 року, а також місця тренувань і зберігання зброї на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, знайдені проєктом Радіо Донбас.Реалії за останні кілька років.

З карти можна перейти на:

публікації про кожен із цих полігонів, де є інформація про види техніки та озброєння, які там зберігаються

на супутникові знімки, отримані західними медіа від компанії Maxar Technologies

відео перекидання техніки, яке люди публікували у мережі

Карта буде оновлюватися, щойно з’являтимуться нові дані.



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Головне управління розвідки у листопаді 2021-го оцінило чисельність військ на кордонах у понад 92 тисячі військових, секретар РНБО України Олексій Данілов – у 122 тисячі на відстані 200 км та ще 143,5 тисячі – на відстані 400 км від кордонів.

7 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Росія продовжує нарощувати військову потужність біля кордонів України.

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Останніми тижнями кількість російських військ на кордоні з Україною залишалася стабільною, попри прогнози американської розвідки про ескалацію, але американські чиновники кажуть, що президент Росії Володимир Путін почав вживати заходів для переміщення військових гелікоптерів, а це може означати, що планування нападу триває, пише The New York Times.

Американські офіційні особи очікували, що додаткові російські війська прибудуть до українського кордону в грудні й на початку січня і збільшать загальне число до 175 тисяч. Поки пересування військ сповільнилося, біля кордону все ще перебуває 100 тисяч військовослужбовців, і тепер росіяни розмістили там додаткові штурмовики, заявили американські чиновники.