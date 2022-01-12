НАТО зберігає політику відкритих дверей – генеральний секретар альянсу

Союз НАТО зберігає політику відкритих дверей для будь-якої країни, яка прагне приєднатися до організації і дотримується необхідних для вступу критеріїв, заявив 12 січня за підсумками Ради НАТО – Росія генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ.

Столтенберґ відзначив, що чотиригодинна дискусія з Москвою була нелегкою, а між союзниками по НАТО і Росією відбулися «серйозні та прямі» обміни думками, які засвідчили «значні розбіжності».

На засіданні Ради НАТО – Росія розглядали вимогу Москви до НАТО припинити розширення на схід, зокрема не давати членство Україні, і відмовитися від поступу, досягнутого у Центральній і Східній Європі з 1990-х років.

Хоча очікування були низькими, НАТО сподівався залучити Москву до тривалого діалогу і запобігти військовій ескалації. Цього тижня генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що хорошим результатом буде домовленість про подальші зустрічі.

Як заявила постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт під час брифінгу напередодні зустрічі, союзники по Північноатлантичному альянсу об’єднані в своїх позиціях щодо Росії перед початком Ради НАТО-Росія.

Після переговорів Ради НАТО – Росія відбудеться засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) 13 січня у Відні. Сполучені Штати, Росія та Україна – усі члени ОБСЄ.