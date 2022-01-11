Кулеба і Блінкен обговорили спільні кроки перед подальшими переговорами США з Росією – МЗС

Міністр закордонним справ України Дмитро Кулеба поспілкувався телефоном із державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном, повідомляє пресслужба МЗС 11 січня.

За повідомленням, Блінкен, зокрема, розповів Кулебі про зміст переговорів між своєю заступницею Венді Шерман та заступником голови МЗС Росії Сергієм Рябковим у Женеві 10 січня.

Сторони також узгодили подальші кроки Києва та Вашингтону з огляду на прийдешні переговори в рамках Ради Росія-НАТО та Постійної ради ОБСЄ.

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«Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен обговорили подальше втілення комплексного пакету стримування Росії від подальшої агресії, зокрема жорсткі економічні санкції проти Російської Федерації та практичне зміцнення обороноздатності Збройних Сил України. Держсекретар підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України», – йдеться в заяві МЗС.

Кулеба також повідомив, що Україна «продовжує активно працювати над консолідацією партнерів на тлі загрози подальшої російської агресії».

«Серед наших партнерів зростає розуміння, що євроатлантичний простір буде в безпеці лише тоді, коли Україна буде в безпеці. Ми разом активно втілюємо цю безпекову формулу», – йдеться в коментарі міністра.

На 12 січня в Брюсселі заплановані переговори Росія-НАТО. 13 січня у Відні пройдуть окремі багатосторонні переговори в рамках Організації зі співробітництва та безпеки в Європі (ОБСЄ).

Переговори у Женеві пройшли на тлі вимог президента Росії Володимира Путіна гарантій, що НАТО не дозволить Києву долучитися до Альянсу, і нарощування російських сил поблизу України.