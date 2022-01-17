«Політична маніпуляція»: СБУ про слова Лукашенка щодо «нарощування Україною сил» біля кордонів Білорусі

У Службі безпеки України заперечили слова Олександра Лукашенка про нібито нарощування Києвом своїх збройних сил на кордоні з Білоруссю.

Як заявив голова Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю відомства Артем Дехтяренко в коментарі Радіо Свобода, СБУ, Міністерство оборони, Збройні сили та інші відомства вживають заходів, «аби не допустити дестабілізації ситуації в державі, в тому числі в інформаційній сфері».

«Окремо наголошуємо: маніпулятивні заяви прокремлівських політиків та представників держав-сателітів Російської Федерації про нібито нарощування Україною поблизу власного кордону «націоналістів-радикалів», які нібито є «гірше, ніж натівські військовослужбовці», не відповідають дійсності, є політичною маніпуляцією та частиною інформаційної війни проти України», – заявив він.

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У СБУ закликали українські та міжнародні медіа «ретельно перевіряти подібну інформацію, аби не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій».

Раніше Олександр Лукашенко анонсував спільні з Росією військові навчання у регіонах Білорусі, які межують із Україною.

При цьому, як передає державне агентство БелТА він заявив, що Україна нібито «продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи Національної гвардії з «націоналістів-радикалів».