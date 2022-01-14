Путін призначив колишнього голову Держдуми Бориса Гризлова послом Росії у Мінську

Колишнього голову Держдуми Бориса Гризлова призначено послом Росії в Мінську. Указ президента Росії Володимира Путіна опублікований у п’ятницю на офіційному порталі правової інформації.

Гризлов – четвертий посол у Білорусі за два роки. Політик чотири рази обирався до Держдуми, був керівником фракції «Єдина Росія» та чотири роки – головою партії.

Також Борис Гризлов був єдиним в історії сучасної Росії міністром внутрішніх справ без генеральського звання та постійним членом Ради безпеки. З 2015 року – представник Путіна у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України.

Про його призначення послом до Мінська стало відомо наприкінці минулого року – його кандидатуру формально схвалив комітет Держдуми у справах СНД.

На початку 2000-х років Гризлов працював над створенням Конституційного акту Союзної держави Росії та Білорусії. Документ так і не був ухвалений.