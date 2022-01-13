Голова місії США при ОБСЄ стурбований «безпрецедентними» репресіями та тортурами в Білорусі

Голова місії США при ОБСЄ Майкл Карпентер за підсумками засідання організації 13 січня прокоментував також ситуацію в Білорусі.

«Безпрецедентні репресії, використання тортур, сотні й сотні – назагал майже тисяча – політичних в’язнів зараз у Білорусі. Атмосфера там дуже напружена. Дуже поширені обмеження для громадянського суспільства… І ця ситуація дуже турбує», – сказав дипломат під час телефонного брифінгу.

Карпентер додав, що на території деяких країн-членів ОБСЄ є проблеми з демократією, правами людини, мають місце репресії проти журналістів:

«Безпрецедентна кількість журналістів на території (деяких країн – ред.) ОБСЄ, які перебувають у в’язницях або піддаються утискам, мають місце обмеження на свободу зібрань, свободу ЗМІ та неурядових організацій».

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Голова місії США нагадав, зокрема, і про закриття міжнародного товариства «Меморіал» у Росії. Він зазначив, що всі ці виклики лягають тепер на Польщу, яка з 1 січня перебрала на себе головування в ОБСЄ. На думку дипломата, в неї буде «багато роботи».

Переговори у Відні 13 січня були спрямовані на послаблення напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною, у той час, як Москва, Вашингтон і його європейські партнери шукають шлях, щоб уникнути серйозної безпекової кризи.

Зустріч є останнім за цей тиждень дипломатичним заходом, скликаним на тлі звинувачень Заходу в тому, що Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і може готувати нове вторгнення.

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Російські медіа раніше поширили заяву постійного представника Росії при ОБСЄ Олександра Лукашевича. Він заявив за підсумками зустрічі, що, якщо Москва не отримає «конструктивної відповіді» на свої вимоги, то муситиме вдатися до заходів для «усунення неприйнятних загроз національній безпеці». При цьому він не уточнив, про які конкретно заходи йдеться.