Венеційська комісія засудила рішення щодо ліквідації «Меморіалу» в Росії

Венеційська комісія Ради Європи засудила рішення російського Верховного суду щодо ліквідації міжнародного товариства «Меморіал», внесеного у Росії до реєстру «іноагентів». У заяві комісії рішення називають порушенням міжнародних стандартів.

Так, Венеційська комісія вважає «неточним і надто широким» законодавство про «іноземних агентів», у порушенні якого російська влада звинуватила організацію.

«Будь-яке покарання має бути пропорційним до правопорушення, а ліквідація організації має бути можлива лише як крайній захід для випадків серйозних порушень, що загрожують демократії», – вказує комісія у своїй заяві і наголошує, що Меморіал» – одна з найвідоміших російських правозахисних організацій.

Навіть повторюваність адмінпорушень не може бути підставою для ліквідації такої організації, вважають у комісії, і вказують на те, що влада Росії не врахувала претензії «Меморіалу» до законодавства про «іноагентів».

Верховний суд Росії 28 грудня за позовом Генпрокуратури ліквідував міжнародне товариство «Меморіал. Наступного дня таке ж рішення ухвалив Московський міський суд щодо правозахисного центру «Меморіал» за позовом прокуратури Москви. На Заході засудили ці рішення.

Венеціанська комісія консультує країни щодо конституційного права. У липні комісія закликала Росію доопрацювати закон про «іноземних агентів» через «розмиті формулювання».

Європейський суд з прав людини. після винесення рішень про ліквідацію організацій терміново вимагав призупинити їх виконання. Підставою стала скарга на закон про «іноагентів», подана в тому числі і «Меморіалом» у 2013 році. Рішення щодо цієї скарги ЄСПЛ поки що не ухвалив.