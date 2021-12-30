Президент Радіо Свобода засудив розширення списку «іноагентів» у Росії

Мін’юст Росії вніс до реєстру ЗМІ-фізосіб – «іноземних агентів» ще вісім осіб.

Список поповнили журналісти Радіо Свобода Іван Бєляєв і Олена Владикіна, колишній заступник директора Першого каналу і колишній член Громадської палати Росії Марат Гельман, колумніст видання The New Times Віктор Шендерович, головний редактор журналу «Холод» Таїсія Бекбулатова, учасниці Pussy Riot Надія Толоконникова і Вероніка Нікульшина та ярославський кінопідприємець і засновник кіноклубу «Нефть» Андрій Алексєєв.

Президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай засудив рішення влади Росії.

«Сьогоднішнє додавання двох журналістів Радіо Свобода до списку «іноземних агентів» довело до 18 число росіян, що працюють з радіостанцією і на яких навішений такий ярлик. Ці дії не змусять нас припинити роботу на російську аудиторію», – заявив Флай.

Толоконникова у фейсбуці написала, що не має наміру маркувати свої дописи і оскаржить рішення в суді.

У реєстрі ЗМІ – «іноземних агентів» в Росії значаться 111 осіб і видань. 94 із них внесли до списку 2021 року.