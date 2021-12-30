Російське видання «Медиазона» розповіло, за що потрапило у реєстр «іноагентів»

Російське видання «Медиазона» повідомило про отримання документів Мін’юсту з поясненням що воно потрапило до реєстру ЗМІ-«іноземних агентів» за цитування інших «іноагентів», зокрема таких як Радіо Свобода, «Медуза», «Настоящее время», за коментарі від фізичних осіб (наприклад, Лева Пономарьова), та за отримання грошей від Google-реклами.

Кошти, отримані від реклами (йдеться про банери на сайті), Мін’юст вважає іноземним фінансуванням.

«За даними Росфінмоніторингу, ТОВ «ЗП» отримано іноземне фінансування: у період з червня 2020 року по липень 2021 року отримано понад 700 тисяч рублів від ТОВ «Роксот», що отримує іноземне фінансування від Google Ireland Limited Gordon House Barrow, Ireland», – цитує «Медиазона» зміст документа.

Повідомляється, що цитування «іноземних агентів» Роскомнагляд виявив у дев’яти публікаціях.

29 вересня Міністерство юстиції Росії включило до реєстру ЗМІ-«іноземних агентів» 22 журналістів та правозахисників, в тому числі – головного редактора «Медиазоны» – Сергія Смирнова і видавця проєкту Петра Верзілова. Також до реєстру «іноагентів» потрапив правозахисний проект «Зона права» і ТОВ «ЗП» – це засновник «Медиазоны».

«Медиазона» – російське онлайн-видання, засноване у вересні 2014 року учасницями гурту Pussy Riot.