Росія: Мін’юст вніс до реєстру «іноагентів» «ОВД-Инфо», «Зону права» та «Медиазону»

У середу, 29 вересня, Міністерство юстиції Росії включило до реєстру ЗМІ-«іноземних агентів» 22 журналістів та правозахисників, в тому числі – головного редактора «Медиазоны» – Сергія Смирнова і видавця проєкту Петра Верзілова.

Також до реєстру «іноагентів» потрапив правозахисний проект «Зона права» і ТОВ «ЗП» – це засновник «Медиазоны».

Проєкт «ОВД-Инфо» внесений до списку незареєстрованих громадських об’єднань-«іноагентів».

Влітку Мін’юст Росії вніс до реєстру «іноземних агентів» кілька непідконтрольних Кремлю ЗМІ, серед них – телеканал «Дождь», видання «Медуза», «МБХ медиа», «Открытые медиа», «Важные истории» та «Проект». Також Мін’юст оголосив «іноагентамі» кількох журналістів, які працюють у цих виданнях. Після цього «МБХ медиа» та «Открытые медиа» припинили свою роботу.