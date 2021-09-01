Росія: редактори кількох ЗМІ звернулися до Путіна з вимогою анулювати список «іноагентів»

Головні редактори російських ЗМІ, серед яких «Дождь», «Новая газета», «Ехо Москви», Znak.com і ТВ2, опублікували відкритий лист до президента Росії Володимира Путіна, його речника Дмитра Пєскова і міністра юстиції Костянтина Чуйченка з вимогою анулювати список «іноземних агентів» і внести зміни у відповідне законодавство.

У зверненні керівники ЗМІ пропонують 12 правок в закон про «іноагентів», зокрема, присвоювати такий стату – тільки за рішенням суду; чітко визначити поняття «політичної діяльності» та «лобізму»; зобов’язати Мін’юст надавати докази, чому певний ЗМІ визначено «іноагентом»; встановити мінімально допустиму частку іноземного фінансування у 30%; спростити звітність для ЗМІ, які вже мають цей статус; виключити положення, пов’язані з довільним застосуванням права; заборонити визнавати журналістів, що працюють в ЗМІ-«іноагентах», – «іноагентами»-фізособами.

Загалом свої підписи під зверненням поставили видавці і головні редактори 22 ЗМІ.

У список ЗМІ – «іноземних агентів» у Росії внесені десятки фізичних осіб і редакцій, серед них – 10 російськомовних проєктів медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода і четверо журналістів, які співпрацюють із російською службою Радіо Свобода.

Радіо Свобода вважає законодавство про ЗМІ – «іноземних агентів» репресивним і оскаржує правомірність його застосування в російських судах та Європейському суді з прав людини.