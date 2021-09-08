У Москві журналісти вийшли на пікети проти закону про «іноагентів», трьох – затримали

У столиці Росії Москві 8 вересня журналісти вийшли на одиничні пікети біля будівлі Міністерства юстиції, протестуючи проти закону про «іноземних агентів».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, три з чотирьох учасниць акції були затримані. Це журналістки видання «Важливі історії», в тому числі Алеся Мароховська й Ірина Долиніна, яких визнали «іноагентами»-фізособами.

Правозахисний портал «ОВД-Инфо» передає, що затриманих повезли до відділку поліції, їм закидають участь у неузгодженій акції.

8 вересня відзначають Міжнародний день солідарності журналістів. Російські ЗМІ в цей день запустили акцію «Немає «іноагентів», є журналісти». Її підтримали понад 40 російських видань, зокрема внесені в список ЗМІ-«іноагентів» телеканал «Дождь», «Медуза», «Важливі історії», а також The Bell, «Медіазона», Republic, «Нова газета».

Протягом дня учасники акції супроводжували публікації на сайтах і в соціальних мережах плашками, схожими на ті, які Мін’юст Росії зобов’язує публікувати ЗМІ – «іноземних агентів».

Поняття «ЗМІ-іноагента» з’явилося в російському законодавстві в 2017 році, тоді ж до реєстру були внесені перші ЗМІ, в тому числі Радіо Свобода і його регіональні проєкти. Корпорація Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода не погодилася з цим рішенням російської влади. Вона оскаржує застосування законодавства про «іноагентів» в Європейському суді з прав людини.