У Москві відбулася акція за свободу ЗМІ

У центрі Москви акція за свободу ЗМІ відбулася у форматі зустрічі кандидатів в депутати Держдуми з виборцями, оскільки московська влада заборонила проведення мітингу. Заявку на нього подавала незалежна Профспілка журналістів і працівників ЗМІ, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

В акції брали участь представники партії «Яблуко», опозиційні кандидати в депутати і журналісти. Основна вимога – скасування закону про ЗМІ-«іноземних агентів».

Одночасно з акцією на Чистопрудному бульварі відбулися поодинокі пікети. Їх учасники вийшли з плакатами на підтримку ЗМІ, визнаних «іноземними агентами», і на захист політв’язнів.

Представник незалежної профспілки журналістів Ігор Ясін розповів Радіо Свобода про підготовлений меморандум за скасування закону про ЗМІ-«іноагентів». Автори документа очікують, що його будуть підписувати кандидати в депутати і, в разі обрання, вони займуться питаннями законодавства, пов’язаного з пресою.

Раніше незалежна Профспілка журналістів і працівників ЗМІ хотіла організувати в Москві мітинг проти закону про «іноагентів», але мерія не схвалила заявку. Влада мотивувала відмову обмеженнями через пандемію.

Влітку Мін’юст Росії вніс до реєстру «іноземних агентів» кілька непідконтрольних Кремлю ЗМІ, серед них – телеканал «Дождь», видання «Медуза», «МБХ медиа», «Открытые медиа», «Важные истории» та «Проект». Також Мін’юст оголосив «іноагентамі» кількох журналістів, які працюють у цих виданнях. Після цього «МБХ медиа» та «Открытые медиа» припинили свою роботу.