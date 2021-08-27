У Росії журналісти проводять акцію солідарності проти переслідування ЗМІ

Низка російських видань, зокрема «Новая газета», 7x7, Republic, Wonderzine, російська редакція журналу Forbes, «Медуза», «Дождь» (останні два внесені до реєстру ЗМІ-«іноагентів») проводять акцію солідарності на захист непідконтрольних Кремлю медіа та переслідуваних журналістів.

Вони одночасно опублікували відкрите звернення до президента Росії Володимира Путіна, директора ФСБ Олександра Бортнікова, глави МВС Володимира Колокольцева, голови Держдуми В’ячеслава Володимирова та інших високопоставлених чиновників і державних діячів.

Журналісти вимагають переглянути рішення про присвоєння ЗМІ, їхнім видавцям і фізичним особам статусів небажаних організацій та «іноземних агентів», а також припинити кримінальне та адміністративне переслідування своїх колег.

Вони також звернули уваги на випадки побиття кореспондентів співробітниками МВС та Росгвардії і вимагають розслідувати ці інциденти

У заяві представники ЗМІ також вимагають припинити «фіктивні адміністративні та кримінальні справи проти журналістів», дотримуватися законодавства щодо «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» та інших законів, що захищають діяльність преси.

20 серпня Мін’юст Росії вніс телеканал «Дождь» та зареєстровану у Латвії юрособу Istories fonds (видання «Важливі історії») до списку ЗМІ-«іноземних агентів». Зараз у ньому вже перебувають 43 юридичних та фізичних особи. Серед них – кілька російськомовних проектів медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода і журналістів, які з RFE/RL співпрацювали.

Корпорація вважає законодавство про ЗМІ-«іноземні агенти» репресивним та оскаржує правомірність його застосування – у російських судах та Європейському суді з прав людини.