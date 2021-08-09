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Кремль блокує сайти в Криму, щоб дошкулити США?

Кремль блокує сайти в Криму, щоб дошкулити США?
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Кремль блокує сайти в Криму, щоб дошкулити США?

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Кремль блокує сайти в окупованому Криму, щоб дошкулити Сполученим Штатам? Майже три десятки українських інтернет-ресурсів заблоковані у Криму! А вже зовсім скоро, через російський закон про ЗМІ-іноагентів можуть заблокувати Крим.Реалії та Радіо Свобода.

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До нашої редакції пишуть кримчани та скаржаться, що їм обмежують доступ до інформації. Як обійти блокування і чому Росія забороняє українські медіа в Криму? Чому журналісти – не «іноагенти»? Яку критику почула речниця МЗС Росії Марія Захарова від головного редактора «Ехо Москви» Олексія Венедиктова та Євросоюзу? Як Росія утискає свободу слова? Про це і не тільки – дивіться в матеріалі Крим.Реалії.

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