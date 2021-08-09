Кремль блокує сайти в Криму, щоб дошкулити США?

До нашої редакції пишуть кримчани та скаржаться, що їм обмежують доступ до інформації. Як обійти блокування і чому Росія забороняє українські медіа в Криму? Чому журналісти – не «іноагенти»? Яку критику почула речниця МЗС Росії Марія Захарова від головного редактора «Ехо Москви» Олексія Венедиктова та Євросоюзу? Як Росія утискає свободу слова? Про це і не тільки – дивіться в матеріалі Крим.Реалії.