Після ліквідації міжнародного товариства «Меморіал» суд у Росії постановив заборонити і однойменний правозахисний центр

Московський міський суд вирішив ліквідувати визнаний у Росії «іноагентом» правозахисний центр «Меморіал». Це сталося після того, як напередодні Верховний суд Росії ліквідував міжнародне товариство «Меморіал».

З позовом до суду щодо правозахисного центру звернулася московська прокуратура. Мін’юст та прокурори стверджували, що центр «Меморіал» систематично приховував інформацію про виконання функцій іноземного агента, а саме – не маркував своїх публікацій. На думку прокурора, це спричиняє депресію у росіян.

Крім того, з позову випливає, що прокуратура знайшла у публікаціях правозахисного центру «ознаки виправдання тероризму». На засіданні прокурор заявив, що правозахисний центр «підтримував усі протести» та сприяв «формуванню негативного сприйняття» російських судів.

Також «Меморіал» засудили за партнерські відносини з правозахисним проєктом «ОВД-Инфо», який, на думку звинувачення, займається «виправданням екстремізму».

Правозахисники відкидали всі претензії на свою адресу.

«Вся наша діяльність протягом 30 років була спрямована на захист громадян Росії, громадянського суспільства та держави. [Її заборона] підтвердить, що політичне переслідування є одним із системних факторів [політики держави]», – сказав голова правозахисного центру Олександр Черкасов.

Адвокат Ілля Новіков звернув увагу на те, що позивачі зловживають правом, що подання позовів про ліквідацію міжнародного «Меморіалу» та однойменного правозахисного центру в один день – не збіг, і що організацію хочуть ліквідувати з політичних мотивів.

Напередодні Верховний суд Росії ухвалив рішення щодо ліквідації міжнародного історико-просвітницького товариства «Меморіал». Його та однойменний правозахисний центр російська влада вважає «іноземним агентом».

Проти вимоги влади ліквідувати одну із найстаріших правозахисних організацій Росії виступили кілька нобелівських лауреатів, науковці, письменники та музиканти зі світовим ім’ям, а також США, Євросоюз та Рада Європи.