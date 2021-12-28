Рада Європи, посол США, Amnesty International засудили закриття «Міжнародного Меморіалу» в Росії

У світі засуджують рішення російського Верховного суду ліквідувати історичне і просвітницьке товариство «Міжнародний Меморіал».

Правозахисна організація Amnesty International назвала цей крок образою пам’яті жертв ГУЛАГу.

Директор Amnesty International зі Східної Європи і Центральної Азії Марі Стразерс заявила, що «Міжнародний Меморіал» – шанована правозахисна організація, яка невпинно працювала над документуванням звірств і політичних репресій, скоєних у роки правління Йосипа Сталіна та інших радянських лідерів.

Закриття «Міжнародного Меморіалу» є прямим посяганням на право на свободу слова й асоціації, сказала Стразерс.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що ліквідація «Міжнародного меморіалу» знаменує собою темний день для громадянського суспільства в Росії.

«Існування і розвиток організацій громадянського суспільства є важливою опорою будь-якої європейської демократії. Проте, схоже, Російська Федерація все більше відходить від наших спільних європейських стандартів і цінностей. Більше того, влада Росії проігнорувала наші неодноразові заклики переглянути «закон про іноземних агентів» і відхилила нашу пропозицію переглянути законодавство, відповідно до Європейської конвенції з прав людини. Це дуже прикро», – заявила вона.

Зі свого боку, посол США в Росії Джон Салліван назвав судове рішення про ліквідацію «Меморіалу» «кричущою і трагічною спробою придушити свободу слова і стерти історію».

28 грудня Верховний суд Росії ухвалив рішення про ліквідацію «Міжнародного Меморіалу», задовольнивши клопотання Генеральної прокуратури, яка звинуватила організацію у неодноразовому порушенні закону про «іноземних агентів».

Голова правління «Меморіалу» Ян Рачинський заявив, що рішення буде оскаржене, а товариство «Меморіал» не може зупинити роботу, оскільки має структури, які не мають юридичної особи.

«Меморіал» – одна з найстаріших правозахисних організацій у Росії. Товариство було створене в січні 1989 року. Його першим головою став лауреат Нобелівської премії миру Андрій Сахаров.

Організація понад 30 років досліджувала радянські репресії та створила докладну базу даних з іменами репресованих. Адвокат товариства Генрі Резнік на засіданні у вівторок зазначив, що організація «сприяє здоровʼю нації».

Біля будівлі Верховного суду у центрі Москви зібралася невелика група людей, які підтримують організацію під час процесу. Вони скандували «ганьба».

29 грудня суд розгляне позов прокуратури щодо ліквідації Правозахисного центру «Меморіал». Він є членом міжнародного «Меморіалу», але має окрему юридичну особу.