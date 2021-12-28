Верховний суд Росії ліквідував міжнародне товариство «Меморіал»

Верховний суд Росії 28 грудня ухвалив рішення про ліквідацію міжнародного товариства «Меморіал», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Генеральна прокуратура наполягала, що організація систематично порушувала закон про іноземних агентів. На підсумковому засіданні представник відомства заявив, що організація «створює брехливий образ СРСР як терористичної держави, реабілітує нацистських злочинців».

Правозахисники вважають, що для ліквідації організації не було законних підстав. Сотні російських та іноземних митців, нобелівських лауреатів, журналістів підписали звернення на імʼя президента Росії Володимира Путіна із проханням припинити переслідування організації.

Голова правління «Меморіалу» Ян Рачинський заявив, що рішення буде оскаржене, а товариство «Меморіал» не може зупинити роботу, оскільки має структури, які не мають юридичної особи.

«Меморіал» – одна з найстаріших правозахисних організацій у Росії. Товароиство було створене в січні 1989 року. Його першим головою став лауреат Нобелівської премії миру Андрій Сахаров.

Організація понад 30 років досліджувала радянські репресії та створила докладну базу даних з іменами репресованих. Адвокат товариства Генрі Резнік на засіданні у вівторок зазначив, що організація «сприяє здоровʼю нації».

Біля будівлі Верховного суду у центрі Москви зібралася невелика група людей, які підтримують організацію під час процесу. Вони скандували «ганьба».

У середу, 29 грудня, суд розгляне позов прокуратури щодо ліквідації Правозахисного центру «Меморіал». Він є членом міжнародного «Меморіалу», але має окрему юридичну особу.