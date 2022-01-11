Білорусь: опозиціонерку Марію Колеснікову перевели до колонії в місті Гомелі

Представниця виборчого штабу кандидата в президенти Білорусі на виборах 2020 року Віктора Бабарика Марія Колеснікова, засуджена до 11 років позбавлення волі, попередні місяці перебувала в Мінському СІЗО №1. Зараз її перевели до Гомельської жіночої колонії, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Найближчі два тижні Колеснікова відбуватиме карантин, тому на конвертах має бути позначка «Карантин».

6 вересня 2021 року вʼязнів Марію Колесникову та Максима Знака засудили. Колишніх членів виборчого штабу Віктора Бабарика та членів президії Координаційної ради судили разом за зачиненими дверима. Покарання – 11 років колонії Колесніковій і 10 років ув’язнення Знаку.

Суд тривав 17 засідань, жоден із політв'язнів не визнав себе винним.

Марія Колеснікова та Максим Знак увійшли до виборчого штабу Віктора Бабарика в травні 2020 року, майже одразу після того, як він оголосив про своє рішення брати участь у виборах. Обидва разом з Бабариком стали обличчями кампанії – з’являлися на процедурі подачі документів на реєстрацію ініціативної групи до ЦВК, активно коментували агітаційні та кадрові плани після затримання Бабарика.

Після створення спільного штабу і Максим Знак, і Марія Колеснікова продовжили активну роботу у виборчій кампанії Світлани Тихановської. Після створення Координаційної ради до її президії увійшли Знак і Колеснікова.