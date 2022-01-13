Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Новий голова ОБСЄ обіцяє здійснити один зі своїх перших візитів на посаді до України

Збігнєв Рау (в центрі) зазначив, що свій візит він проведе, зокрема, до зони проведення операції Об’єднаних сил

Один із перших візитів нового голови ОБСЄ Збігнєва Рау відбудеться до України. Про це, як передає кореспондент Радіо Свобода, він заявив на пресконференції після першого у цьому році засідання Постійної ради ОБСЄ.

Рау зазначив, що свій візит він проведе, зокрема, до зони проведення операції Об’єднаних сил.

Коли ж саме відбудеться така поїздка, посадовець не уточнив.

13 січня під егідою постійної ради Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) у Відні почалися переговори, спрямовані на послаблення напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною, у той час, як Москва, Вашингтон і його європейські партнери шукають шлях, щоб уникнути серйозної безпекової кризи.

Читайте також: Росія перекидає війська з Сибіру і Далекого Сходу до кордонів України і в окупований Крим – CIT

Це останній за цей тиждень дипломатичний захід, скликаний на тлі звинувачень Заходу в тому, що Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і може готувати нове вторгнення. Кремль це заперечує.

Москва і Вашингтон вже підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів на початку цього тижня в Женеві й Брюсселі.

Засідання ОБСЄ перше у новому році за участі 57 країн-членів.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG