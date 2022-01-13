Новий голова ОБСЄ обіцяє здійснити один зі своїх перших візитів на посаді до України

Один із перших візитів нового голови ОБСЄ Збігнєва Рау відбудеться до України. Про це, як передає кореспондент Радіо Свобода, він заявив на пресконференції після першого у цьому році засідання Постійної ради ОБСЄ.

Рау зазначив, що свій візит він проведе, зокрема, до зони проведення операції Об’єднаних сил.

Коли ж саме відбудеться така поїздка, посадовець не уточнив.

13 січня під егідою постійної ради Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) у Відні почалися переговори, спрямовані на послаблення напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною, у той час, як Москва, Вашингтон і його європейські партнери шукають шлях, щоб уникнути серйозної безпекової кризи.

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Це останній за цей тиждень дипломатичний захід, скликаний на тлі звинувачень Заходу в тому, що Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і може готувати нове вторгнення. Кремль це заперечує.

Москва і Вашингтон вже підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів на початку цього тижня в Женеві й Брюсселі.

Засідання ОБСЄ перше у новому році за участі 57 країн-членів.