Росія перекидає «Іскандери» в західному напрямку - CIT

Росія почала переміщати ракетні комплекси «Іскандер» з Далекого Сходу в бік України, повідомляє розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT).

Фахівці CIT проаналізували кілька відео, які з‘явилися у відкритому доступі, де зафільмований рух військової техніки на Далекому Сході та у Свердловській області в західному напрямку. На кадрах аналітики змогли впізнати оперативно-тактичні ракетні комплекси 9К720 «Іскандер-М». Ймовірно, вони належать 103-ій та 107-ій ракетним бригадам російської армії.

«Раніше ми помічали рух з'єднань з цих армій у західному напрямку», – ідеться в матеріалі CIT.

Цього тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Зустрічі відбувалися у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення.