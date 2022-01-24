ДБР заявляє, що Порошенко не здав закордонні паспорти за рішенням суду – його адвокат заперечує

П’ятий президент Петро Порошенко не здав свої документи для виїзду за кордон, хоча запобіжний захід це передбачає, заявило Державне бюро розслідувань 24 січня.

Як нагадують у ДБР, Печерський районний суд 19 січня зобов’язав Порошенка, зокрема, «здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну».

«За таких обставин підозрюваний Порошенко П. О. зобов’язаний здати свої закордонні паспорти до відповідних органів державної влади, що виключає можливість виїзду за межі України, однак до теперішнього часу даний обов’язок підозрюваний не виконав», – йдеться в заяві.

Читайте також: Агресія Росії вимагає єдності, а не «зведення політичних рахунків». Міжнародна реакція на справу Порошенка

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань натомість заявив, що здав паспорти свого клієнта до управління Державної міграційної служби в Києві сьогодні вранці.

Офіс генерального прокурора повідомив 21 січня, що оскаржив застосування особистого зобов’язання як запобіжного заходу для п’ятого президента, народного депутата Петра Порошенка. у справі про державну зраду і фінансування тероризму.

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму.

Петро Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.