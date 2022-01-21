ОГП оскаржив запобіжний захід Порошенка

Офіс генерального прокурора повідомив 21 січня, що вніс апеляційну скаргу на рішення суду щодо застосування особистого зобов’язання як запобіжного заходу для п’ятого президента, народного депутата Петра Порошенка.

«Прокурори наполягатимуть на застосуванні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі один мільярд гривень», – повідомила пресслужба ОГП.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав експрезиденту, народному депутату Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання у справі про державну зраду і фінансування тероризму. Сторона обвинувачення просила суд взяти Порошенка під арешт із можливістю внесення близько 1 млрд грн застави.

Захист Порошенка також заявляв, що планує оскаржити запобіжний захід, обраний йому судом.

У ДБР заявили, що вважають рішення суду щодо обрання запобіжного заходу таким, «що не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка».

Термін дії запобіжного заходу – до 19 березня.

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За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму. Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться. Повернувся він 17 січня.

Петро Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.