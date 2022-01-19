ДБР і захист Порошенка заявили про можливість оскарження його запобіжного заходу

Державне бюро розслідувань і захист п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка заявили, що можуть оскаржити запобіжний захід, обраний йому судом у справі про державну зраду і фінансування тероризму.

«Прокуратура просила арешт із заставою у мільярд. Суд відмовив і виніс особисте зобов’язання, включаючи обмеження виїзду із країни. Оскаржуватимемо і це теж. Спільний знаменник – ізолювати та змусити мовчати», – написав у фейсбуці адвокат Порошенка Ілля Новіков.

Тим часом, у ДБР заявили, що вважають рішення суду щодо обрання запобіжного заходу таким, «що не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка, а тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження».

19 січня Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для Петра Порошенка.

Суд поклав на нього такі обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

не відлучатися з Києва ти Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Термін дії запобіжного заходу – до 19 березня.

Порошенко назвав рішення заборонити йому виїзд за кордон «божевіллям». «На сьогодні ми маємо використовувати всі можливості, щоб збудувати світову коаліцію на підтримку України перед нападом Путіна. Він вилучає паспорти, коли 24 січня в мене була перша поїздка до НАТО, вже є запрошення до участі в міжнародних форумах», – сказав експрезидент.

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За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу.

Його підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму. Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться.

Петро Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.