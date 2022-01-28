Київський апеляційний суд переніс розгляд оскарження запобіжного заходу Порошенка

Київський апеляційний суд переніс розгляд скарг на запобіжний захід п’ятого президента України Петра Порошенка, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Суддя Микола Ященко пояснив перенесення тим, що суд не отримав матеріали кримінального провадження від Печерського районного суду.

Відтак розгляд апеляційних скарг відбудеться об 11 годину ранку 11 лютого.

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19 січня Печерський районний суд Києва обрав експрезиденту, народному депутату Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання у справі про державну зраду і фінансування тероризму. Обидві сторони оскаржили рішення.

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму.

Петро Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.