У ДБР назвали нову дату, на яку викликають Порошенка

Слідчий Державного бюро розслідувань очікуватиме на п’ятого президента Петра Порошенка 31 січня, заявили у відомстві.

У ДБР повторили свою позицію, що 24 січня Порошенко прийшов на виклик слідчого «задля створення видимості виконання покладених судом на нього обов’язків», але залишив приміщення Бюро, не дочекавшись слідчого.

«Наступного разу слідчий ДБР чекає Петра Порошенка на 11.00 31 січня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Порошенко та його адвокати наразі не коментували цю заяву Бюро.

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Державне бюро розслідувань 24 січня заявило, що п’ятий президент України Петро Порошенко прибув за викликом у ДБР, але залишив його приміщення через сім хвилин, не дочекавшись слідчого.

Натомість раніше того ж дня адвокат п’ятого президента Ілля Новіков повідомив, що разом зі своїм клієнтом та другим адвокатом прибув 24 січня до ДБР за повісткою, «фото якої поширили телеграм-канали». При цьому повістка, за його словами, не мала юридичної сили, адже була виписана в той же день.

За його словами, до Порошенка і його адвокатів у ДБР ніхто не вийшов.

«Слідчого Дзвоника не змогли знайти, ні він, ні хтось інший нас не зустрічав. Ми почекали чверть години і поїхали у своїх справах», – додав Новіков.

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За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму.

Петро Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.