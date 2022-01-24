У ДБР заявили, що Порошенко прибув до бюро, але поїхав, не дочекавшись слідчого

Державне бюро розслідувань заявляє, що п’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко прибув за викликом у ДБР 24 січня, але залишив його через сім хвилин, не дочекавшись слідчого.

«24 січня підозрюваного Порошенка П. О. викликали на 16:00 до Державного бюро розслідувань. Підозрюваний прибув із запізненням і о 16:11 захисник Порошенка П. О. зателефонував слідчому і повідомив про їхнє прибуття за викликом. Хоча слідчий за 4 хвилини вже був у холі приміщення, однак ані підозрюваного Порошенка П.О., ані його захисників у будівлі вже не було. Слідчий зателефонував адвокату – Голованю І. В., але останній не повідомив причин такого поспішного залишення приміщення Бюро», – йдеться в повідомленні.

«Зафіксовано, що о 16:07 підозрюваний Порошенко П.О. разом з адвокатами прибув до приміщення Державного бюро розслідувань, о 16:11 його зареєстрували у «Журналі відвідувачів», а о 16:14 народний депутат залишив приміщення ДБР, не дочекавшись слідчого», – додали в бюро.

У ДБР заявили, що вказані факти можуть розцінюватися як неналежне виконання підозрюваним покладених на нього судом обов’язків.

Раніше сьогодні адвокат Порошенка Ілля Новіков повідомив, що захисники разом із експрезидентом прибули 24 січня до ДБР за повісткою, «фото якої поширили телеграм-канали».

«Приїхали лише тому, що розуміли, що готується якась провокація на тему «Порошенко не з’являється на допити». Повістка, виписана 24 січня на 24 січня і так не мала законної сили, за ст. 135 КПК, викликати можна лише на четверту добу з моменту вручення, але слідчі нічому не вчаться. Сьогодні ДБР уже написали на своєму сайті, що нібито Петро Порошенко не здав закордонний паспорт, хоча насправді здав, і у нас є розписка. Щоб не давати їм приводу і заодно зафіксувати, що надалі ми вимагатимемо від них виконувати закон буквально, ми вирішили цього разу приїхати і з’ясувати стосунки», – написав Новіков у фейсбуці.

За його словами, до Порошенка і його адвокатів у ДБР ніхто не вийшов.

«Слідчого Дзвоника не змогли знайти, ні він, ні хтось інший нас не зустрічав. Ми почекали чверть години і поїхали у своїх справах», – додав захисник.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав експрезиденту, народному депутату Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання у справі про державну зраду і фінансування тероризму. Сторона обвинувачення просила суд взяти Порошенка під арешт із можливістю внесення близько 1 млрд грн застави.

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму.

Петро Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.