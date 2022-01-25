Київський апеляційний суд повідомив, коли розгляне скаргу на запобіжний захід Порошенка

Київський апеляційний суд розгляне скаргу прокурора та захисту п’ятого президента Петра Порошенка 28 січня. Про це пресслужба суду повідомила 25 січня.

Суд розгляне скарги на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду, який обрав для Порошенка особисте зобов’язання.

«Автоматизованою системою документообігу суду визначено склад суду: суддя-доповідач Микола Ященко, судді Валерій Лашевич, Іван Рибак», – йдеться в повідомленні.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав експрезиденту, народному депутату Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання у справі про державну зраду і фінансування тероризму.

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Сторона обвинувачення просила суд взяти Порошенка під арешт із можливістю внесення близько 1 мільярда гривень застави. Офіс генерального прокурора повідомив 21 січня, що оскаржив запобіжний захід.

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму.

Петро Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.