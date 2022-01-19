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«Ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу» – Венедіктова про «справу Порошенка»

Повідомлення про підозру Порошенкові, переконує Венедіктова, було зроблене у законний спосіб

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що обраний запобіжний захід народному депутатові, п’ятому президенту Петру Порошенку буде оскаржено.

«Наголошую на тому, що фабула справи однакова для всіх чотирьох підозрюваних – вони співучасники. Прокурори щодо всіх фігурантів ішли з однаковим запобіжним заходом – тримання під вартою або 1 мільярд гривень застави. Тому ми виходимо з того, що перед законом рівні всі, і, безперечно, знов-таки, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу», – сказала генпрокурор у відео на своїй Facebook-сторінці.

Також вона прокоментувала ситуацію з врученням підозр.

«Народному депутату, п’ятому президенту повідомлено про підозру у державній зраді і сприянні діяльності терористичних організацій. Повідомлено у спосіб, визначений законом. Всі інші маніпуляції, про які ми дізнаємось з анонімних телеграм-каналів, – це маячня, яка розповсюджується боягузливими недопіарниками, яким соромно і страшно показати своє обличчя», – сказала генпрокурор.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав експрезиденту, народному депутату Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання у справі про державну зраду і фінансування тероризму. Сторона обвинувачення просила суд взяти Порошенка під арешт із можливістю внесення близько 1 млрд грн застави.

Державне бюро розслідувань і захист Порошенка заявили, що можуть оскаржити запобіжний захід, обраний йому судом.

У ДБР заявили, що вважають рішення суду щодо обрання запобіжного заходу таким, «що не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка».

Термін дії запобіжного заходу – до 19 березня.

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За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму. Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться. Повернувся він 17 січня.

Петро Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.

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